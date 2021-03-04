Романцева перевели в обычную палату после операции на сердце

Бывший главный тренер футбольного клуба «Спартак» и сборной России Олег Романцев переведен из реанимации в обычную палату. Во вторник он перенес операцию на сердце.

«Ситуация идет на улучшение, завтра будет еще одно серьезное обследование — оно покажет, насколько я здесь останусь. Только сейчас перевели из реанимации, как раз располагаюсь в новой палате» — рассказал Романцев.

Состояние бывшего тренера оценивается как хорошее, об этом сообщил ТАСС. Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал в беседе с РИА «Новости» о своем самочувствии и поблагодарил всех за переживания.

О госпитализации тренера стало известно во вторник, 2 марта. В больницу Романцев попал после перенесенного инфаркта. Тогда он находился в состоянии средней тяжести в одной из больниц Москвы, после чего решили провести операцию, добавили в Urа.ru.

Романцеву 67 лет, вместе со «Спартаком» он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы — 1996 и чемпионата мира — 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.