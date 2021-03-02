Олег Романцев рассказал о перенесенной операции

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев проведет в реанимации два дня после перенесенной операции на сердце. В беседе с РИА «Новости» он рассказал о своем самочувствии и поблагодарил всех за переживания.

Романцев отметил, что проведенная операция была очень серьезной, но сейчас он чувствует себя хорошо.

«Врачи сказали, что был инфаркт, операция прошла успешно. Передайте от меня огромное спасибо болельщикам „Спартака“, чувствую их поддержку и переживания», — заявил бывший главный тренер.

По его словам, после реанимации его переведут в обычную палату, где он останется еще на несколько дней.

О госпитализации Олега Романцева в одну из московских клиник стало известно во вторник, 2 марта. В больницу бывший главный тренер «Спартака» попал после перенесенного инфаркта. Его состояние медики оценили как средней тяжести, после чего приняли решение провести операцию.

Олег Романцев начал футбольную карьеру в красноярском «Автомобилисте» (сейчас команда называется «Енисей»). После товарищеского матча со «Спартаком» молодого защитника пригласили в московский клуб. На счету Олега Романцева девять матчей за сборную СССР и бронзовая медаль Олимпийский игр 1980 года.

После завершения спортивной карьеры Романцев стал главным тренером «Спартака». Он занимал этот пост с 1989 по 1995 год. После он работал с игроками российской сборной, а потом снова вернулся в состав московского клуба на пост тренера-консультанта.