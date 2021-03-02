Бывший тренер «Спартака» Романцев попал в реанимацию

Заслуженный тренер РСФСР по футболу Олег Романцев находится в реанимации в одной из московских больниц. Об этом сообщил бывший тренер «Спартака» Георгий Ярцев.

«Он лежит в реанимации, у него инфаркт», — сказал Ярцев в комментарии ТАСС.

Врачи оценивают состоянии Романцева как средней степени тяжести. Ярцев добавил, что уточненная информация о состоянии тренера появится к вечеру.

По данным Пятого канала, у 67-летнего Романцева также диагностировали острый коронарный синдром.

Олег Романцев — легендарная фигура в мире советского и российского футбола. В начале своей карьеры был успешным футболистом. Он выступал за красноярский клуб «Автомобилист» (ныне «Енисей») и московский «Спартак». Кроме того, в составе сборной СССР по футболу получил бронзу на Олимпиаде 1980 года.

Позже стал тренером. Долгие годы руководил московским «Спартаком». Романцев является самым титулованным тренером в истории чемпионатов России по футболу. Российскую сборную он тренировал в периоды с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год. С 2009-го по 2012-й был тренером-консультантом «Спартака».