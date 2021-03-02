Бывшему тренеру «Спартака» Олегу Романцеву провели операцию на сердце
Врачи провели бывшему тренеру «Спартака» Олегу Романцеву операцию на сердце. Его состояние оценивают как хорошее. Об этом ТАСС рассказал директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов.
«Олег Романцев перенес операцию на сердце, она прошла успешно. Он чувствует себя хорошо. <…> Клуб в случае необходимости окажет необходимую помощь», приводит агентство слова собеседника.
Ранее экс-тренер красно-белых Георгий Ярцев рассказал, что 67-летний Романцев попал в реанимацию одной из столичных больниц с инфарктом.
Олег Иванович Романцев получил восемь чемпионских званий, когда тренировал московский «Спартак». А в 1979 году он стал чемпионом СССР в составе клуба, который возглавит после завершения спортивной карьеры. Романцев — самый титулованный тренером в истории чемпионатов России по футболу. Он был наставником нашей сборной с 1994 по 1996 год и с 1998 по 2002 год.