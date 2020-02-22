Обыски не помещают российскому биатлонисту-чемпиону выступить на ЧМ

Несмотря на обыски, российский биатлонист Александр Логинов продолжит представлять Россию на чемпионате мира. Спортсмену предстоит побороться за первые места в эстафете и масс-старте.

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) опубликовала список биатлонистов, которые будут соревноваться в эстафете. Заезд состоится уже сегодня, 22 февраля, в итальянском Антхольце. Сражаться за золото будут Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Завтра, 23 февраля, Логинову предстоит участие в масс-старте на 15 километров. Вместе с ним соревноваться будут россияне Матвей Елисеев и Никита Поршнев.

Источник фото: biathlonrus.com

Прямо в день соревнований итальянская полиция ворвалась к Логинову с обысками. Правоохранители осмотрели комнату, где биатлонист живет с Евгением Гараничевым. Они изъяли личные вещи Логинова, который сравнил обыски с теми, что происходят у настоящих преступников.

Полиция проверяла информацию IBU о том, что тренер Александр Касперович приехал на чемпионат мира не по своей аккредитации. Тем временем посольство России уже потребовало разъяснений у МИД Италии по причинам обысков у российских спортсменов.