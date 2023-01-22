Спорт 22 января 2023, 19:13 Обвиняемый в домогательствах Алвес успел провести с потерпевшей 15 минут в туалете клуба Marca: Алвес пробыл наедине с обвинившей его в домогательствах девушкой 15 минут YouTube

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Экс-футболист сборной Бразилии Дани Алвес пробыл 15 минут наедине с девушкой, которая обвиняет его в сексуальном насилии. Они находились в туалете одного из клубов Барселоны, сообщило издание Marca.

По данным прокуратуры, Алвес повалил девушку на пол и начал заставлять заняться с ним оральным сексом. На этом, как считают в ведомстве, спортсмен не остановился — он избил потерпевшую и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

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Издание обратило внимание, что Алвес ранее привел три абсолютно разные версии произошедшего. На судебном заседании 39-летний футболист вел себя самовлюбленно, утверждает Marca.

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Бразильца могут посадить на 12 лет. Девушка, которая обвиняет Алвеса в домогательствах, сказала, что ей не нужна компенсация. Единственное, чего она хочет, — чтобы бразильца отправили в тюрьму.

Супруга спортсмена не отвернулась от него и поддержала после ареста по делу о сексуальных домогательствах.