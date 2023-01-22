Спорт 22 января 2023, 13:51 Обвинившая в изнасиловании самого титулованного футболиста мира выдвинула свои требования El Pais: обвинившая в изнасиловании футболиста Алвеса девушка потребовала для него тюрьмы YouTube

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Заявившая об изнасиловании самым титулованным футболистом мира Дани Алвесом девушка отказалась от компенсации и потребовала тюремного заключения для спортсмена. Об этом со ссылкой на источники сообщила испанская газета El Pais.

По словам собеседника журналистов, предполагаемой жертве футболиста 23 года. Во время судебного заседания она подчеркнула, что не намерена воспользоваться своим правом на получение денежной компенсации. Ее главным требованием стал реальный тюремный срок для футболиста.

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В ходе своих показаний она рассказала, что в клуб Sutton, где якобы произошло нападение, она пришла вместе с подругой и двоюродной сестрой. Там девушка познакомилась с группой мексиканцев, которые пригласили всю компанию в VIP-зону.

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Официант попросил их присесть за столик, где уже сидел Дани Алвес. Девушка подчеркнула, что понятия не имела, кто он такой. По ее словам, сначала спортсмен схватил ее за руку и положил на свой половой член. Когда она отдернула руку, футболист предложил пройти в соседнюю дверь, где находилась туалетная комната.

Там Алвес якобы сначала пытался склонить ее к оральному сексу, но, получив отказ, изнасиловал. Девушка подчеркнула, что после этого быстро ушла из клуба и отправилась в больницу. Показания врачей также фигурируют в этом деле.

Сам футболист выдвинул несколько версий случившегося. Сначала он сказал, что находился в туалете, когда туда вошла девушка, но никакого контакта не было. После признался, что девушка сама прыгнула на него ради орального секса. Он добавил, что не хотел ничего говорить, чтобы «защитить ее».

Не в пользу Алвеса сыграли также образцы ДНК, взятые с платья девушки, которое она передала полиции. Специалисты сравнивают их со следами из туалетной комнаты.

Судья напомнил: за несколько дней до первой дачи показания спортсмен говорил о том, что не знает, кто написал на него заявление, и никакой девушки не видел. Противоречия в рассказе спортсмена и другие доказательства стали причиной ареста Алвеса без права выхода под залог.

Футболисту грозит до 12 лет тюремного заключения. Дани Алвеса арестовали в минувшую пятницу, 20 января.