Мир 21 января 2023, 21:49 Самому титулованному футболисту в истории грозит до 12 лет тюрьмы — СМИ Marca: бразильскому футболисту Алвесу грозит от 4 до 12 лет тюрьмы за домогательство Pxhere

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Бразильский футболист Дани Алвес арестован на время расследования дела о сексуальном насилии. Ему, по данным испанской газеты Marca, грозит до 12 лет лишения свободы.

Алвес в конце декабря 2022 года якобы совершил сексуальное насилие в отношении женщины на дискотеке в Барселоне. Посетительница клуба Sutton обвинила спортсмена в том, что он без ее согласия залез рукой к ней под нижнее белье. Женщина сообщила об этом сотрудникам службы безопасности, но к тому моменту футболист уже ушел из ночного заведения.

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Бразильца задержали, и он дал показания перед судом. Сам Алвес, как и его окружение, отвергают все обвинения. При этом футболист подтвердил, что был в указанном ночном клубе. Эти события стали причиной расторжения соглашения между Алвесом и мексиканским «Пумасом», за который спортсмен выступал с июля 2022 года. Сейчас Алвес находится под стражей.

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После последней поправки в статью о сексуальном насилии футболисту грозит наказание от четырех до 12 лет тюрьмы. Заявление о домогательствах в полицию поступило 2 января. Задержали Алвеса в пятницу, 20 января.