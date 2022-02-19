Американский фигурист Адам Риппон раскритиковал поведение Александры Трусовой на Олимпиаде. Он посчитал, что ее чересчур эмоциональная реакция на серебряную медаль была ужасной, пишет РИА «Спорт».

«Все смотрели на ее слезы. Она рыдает и не хочет идти на подиум. Думала, что должна стать первой. Ее поведение было таким же плохим, как и выступление. Это было ужасно», — заявил Риппон в эфире в Twitter.

Накануне врач-психиатр Евгений Фомин объяснил, что слезы и слова российской фигуристки Александры Трусовой после серебряной медали на Олимпиаде были результатом сильного эмоционального напряжения. Фигуристка разрыдалась после произвольной программы и заявила, что больше не выйдет на лед.

Позднее она призналась, что очень на самом деле рада своему выступлению, а особенно довольна, что смогла выполнить все задуманные элементы.