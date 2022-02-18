Психиатр объяснил реакцию Трусовой на серебро Олимпиады

Врач-психиатр Евгений Фомин в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» заявил, что слезы и слова российской фигуристки Александры Трусовой после серебряной медали на Олимпиаде были результатом сильного эмоционального напряжения. После завершения произвольной программы Трусова разрыдалась и заявила, что больше не выйдет на лед.

«Люди находятся в таком эмоциональном напряжении, что каждое дополнение к этому стрессу приводит к эмоциональному взрыву, к поведенческим реакциям, которые могут быть не совсем правильными. Например, резко все бросить и уйти из спорта», — объяснил врач.

Кроме того, по словам Фомина, спортсмены высокого класса часто рассматривают первое место как единственно возможное, поэтому серебряная медаль для них становится равносильна проигрышу.

Фомин также указал на возраст Трусовой, отметив, что фигуристке только 17 лет. «17 лет — это подросток, ей сложно контролировать свои эмоции. Подростки находятся в более подвижном эмоциональном состоянии», — пояснил врач.

Он также предположил, что эмоциональная реакция Трусовой после завершения произвольной программы помогла фигуристке снять напряжение. Как отметил Фомин, люди снимают стресс разными способами: одни идут на занятия фитнесом, а другим нужно просто прокричаться.

На Олимпиаде в Пекине Трусова впервые в истории Игр выполнила пять четверных прыжков в одном прокате. За произвольную программу она набрала 177,13 балла и превзошла личный рекорд. Однако это историческое достижение не помогло Трусовой занять первое место по итогам турнира, ей досталось только серебро. Золотую медаль завоевала российская фигуристка Анна Щербакова.

Еще одна россиянка, Камила Валиева, которая лидировала после короткой программы, допустила несколько ошибок во время произвольной программы, по итогу двух прокатов она оказалась лишь на четвертом месте, пропустив вперед японку Каори Сакамото.