«Сбылась мечта о пяти четверных». Трусова поделилась впечатлениями об Олимпиаде

Получившая серебряную медаль на Олимпийских играх фигуристка Александра Трусова заявила, что очень рада своему выступлению, а особенно довольна, что смогла выполнить все задуманные элементы. Об этом она заявила в беседе с сайтом Championat.com.

Спортсменка отметила, что день после выступления у нее прошел хорошо, но после церемонии награждения свою медаль она сняла.

«Я долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что выполнила все элементы», — поделилась Трусова.

Она отметила, что не ощущала того, что выступает на Олимпийских играх, поэтому настраивалась на свой обычный прокат, но так получилось, что пик формы пришелся именно на соревнования.

На вопрос, какие у нее дальнейшие планы спортсменка пообещала, что все расскажет, но позже. Комментировать ее обращение про Тутберидзе она отказалась.

Сразу после выступления на Олимпийских играх Александра Трусова расплакалась. Она заявила, что ее планы на золотую медаль, благодаря пяти четвертным прыжкам не оправдались. Она отметила, что у нее уже три года не было побед на больших соревнованиях, поэтому она ставила перед собой все более сложные задачи. Но в результате стала только второй.

Александра Трусова на Олимпийских играх впервые исполнила пять четверных прыжков. По итогам выступлений она набрала 251,42 балла, что стало ее личным рекордом. Но ее обошла выступившая за ней Анна Щербакова. Сегодня прошла церемония награждения победительниц.