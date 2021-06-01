Нурмагомедову предложили шесть миллионов долларов за бой в Чечне

Чеченская компания Absolute Championship Akhmat (ACA), организующая бои по смешанным единоборствам, готова заплатить Хабибу Нурмагомедову шесть миллионов долларов за выступление в республике. Об этом сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев, передал Sport24.

«Готовы ли Хабибу заплатить 440 миллионов рублей и больше в ACA? Способность заплатить эти деньги есть», — сказал Бадаев.

Он добавил, что провести бой предлагал глава Чечни Рамзан Кадыров. И лига сможет организовать мероприятие, поскольку прощальный бой Хабиба в ACA — это громкое событие.

В мае Кадыров назвал Нурмагомедова «проектом UFC», поскольку «никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана».

Также глава Чечни заявил, что готов предложить дагестанскому бойцу любые деньги за поединок с представителем «Ахмата».

Нурмагомедов — бывший чемпион американской лиги UFC в легком весе. За свою карьеру он одержал 29 побед в 29 боях. Последний проходил 24 октября 2020 года. Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи, после чего объявил о завершении карьеры.