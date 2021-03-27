Нурмагомедов заявил, что у него нет мотивации для возвращения в спорт

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что насовсем «закончил с боями». У спортсмена нет мотивации для возвращения в профессиональный спорт.

Нурмагомедов в беседе с «Матч ТВ» рассказал, что неоднократно обсуждал вопрос с президентом UFC Дэйной Уайтом.

«Меня больше ничто не мотивирует вернуться. Я больше не буду драться. <…> Я закончил с боями. У меня нет мотивации», — подчеркнул спортсмен.

О завершении карьеры Хабиб Нурмагомедов заявил в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254. Решение он объяснил тем, что исполняет данное матери обещание. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 боях. Он не потерпел ни одно поражения на октагоне.

Абсолютный бойцовский чемпионат исключил бывшего чемпиона в легком весе из всех рейтингов на сайте промоушена. Новым лидером общего рейтинга UFC стал экс-чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс. Титул чемпиона UFC в легком весе сейчас никому не принадлежит. В марте за звание будут бороться Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер.