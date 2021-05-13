Кадыров назвал Хабиба проектом UFC и предложил поединок в «Ахмате»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Хабиб Нурмагомедов является проектом UFC. Политик упрекнул спортсмена за то, что он никогда не выступал с флагом России или Дагестана.

«Хабиб — хороший спортсмен, но он проект UFC. Он стопроцентный проект, потому что у них хорошие отношения с Дэйной Уайтом (президентом UFC — прим. ред.). Если кто-то пропустил бой, его сразу снимают с рейтинга, а Хабиба никогда не снимали с рейтинга. И он тоже знает, что он проект UFC», — заявил Кадыров во время прямого эфира в Instagram.

Чеченский лидер пояснил, что если бы Нурмагомедов не был проектом, то выступал с символикой России или своей родной республики.

«Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана. Поэтому, четко зная, на что идет, он стал чемпионом, не допуская при этом ошибок», — подчеркнул он.

Бывший чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов одержал 29 побед в 29 боях в ММА. В прошлом году после смерти отца Хабиб заявил, что заканчивает карьеру, потому что должен быть с матерью.

Кадыров добавил, что не спорит с тем, что Хабиб является чемпионом. Однако, по его мнению, если UFC захочет, они могут сделать чемпиона из любого.

«В UFC он всех порвал, но порвет ли он всех в „Ахмате“, это уже вопрос. Я готов дать ему любой гонорар, если Хабиб выступит в „Ахмате“. <...> Я готов ему заплатить больше, чем в UFC, если он выступит в „Ахмате“ с нашим одноклубником. Посмотрим, чья возьмет», — заключил глава Чечни.

Нурмагомедов пока никак не отреагировал на это предложение Кадырова.