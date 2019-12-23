Нурмагомедов назвал своего отца опорой в жизни

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов публично признался в любви и уважении к своему отцу и личному тренеру — Абдулманапу Нурмагомедову.

Хабиб опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото и подписал его: «Отец — это опора жизни». Тренер Нурмагомедов начал свой профессиональный путь в 1992 году. За годы карьеры он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо.

Ранее стало известно, что в семье Хабиба родился третий ребенок — сын. Спортсмен и его супруга Патимат воспитывают еще двух детей — четырехлетнюю Фатиму и двухлетнего Магомеда. Свой следующий поединок российский боец проведет 18 апреля 2019 года. Он выйдет на ринг против американца Тони Фергюсона. Нурмагомедов-старший в конце октября рассказал о скором завершении карьеры сына и назвал предстоящий поединок Хабиба с Фергюсоном «лучшим боем в истории UFC».