У Хабиба Нурмагомедова родился второй сын
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз. У спортсмена родился сын, сообщил изданию Sobytiya.news источник в окружении спортсмена.
В фанатских пабликах бойца уже начали поздравлять. Хабиб и его супруга Патимат воспитывают еще двух детей — четырехлетнюю Фатиму и двухлетнего Магомеда.
С будущей супругой спортсмен учился в школе села Сильди Цумадинского района Дагестана.
Нурмагомедов является действующим чемпионом по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В апреле ему предстоит защита титула во время встречи с американцем Тони Фергюсоном.
В списке лучших бойцов десятилетия (2010–2019 годы) журнал MMA Junkie поместил 31-летнего россиянина на восьмую строчку. Нурмагомедов обошел бразильского спортсмена Жозе Алду (9 место) и американца Макса Холлоуэя (10). На 7 месте первая чемпионка UFС Ронда Роузи. Целиком список обнародуют к концу года.