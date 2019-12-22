У Хабиба Нурмагомедова родился второй сын

В фанатских пабликах бойца уже начали поздравлять. Хабиб и его супруга Патимат воспитывают еще двух детей — четырехлетнюю Фатиму и двухлетнего Магомеда.

С будущей супругой спортсмен учился в школе села Сильди Цумадинского района Дагестана.

Нурмагомедов является действующим чемпионом по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. В апреле ему предстоит защита титула во время встречи с американцем Тони Фергюсоном.

В списке лучших бойцов десятилетия (2010–2019 годы) журнал MMA Junkie поместил 31-летнего россиянина на восьмую строчку. Нурмагомедов обошел бразильского спортсмена Жозе Алду (9 место) и американца Макса Холлоуэя (10). На 7 месте первая чемпионка UFС Ронда Роузи. Целиком список обнародуют к концу года.