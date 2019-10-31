Отец Нурмагомедова рассказал о скором завершении карьеры Хабиба

Хабиб Нурмагомедов встретился с губернатором Подмосковья Подробнее

«Хабиб должен уходить через два-три боя», — сказал Нурмагомедов-старший во время своего интервью, которое опубликовал YouTube-канал Fight Nights Global TV.

Отец и тренер Хабиба рассказал, что следующим противником российского бойца станет американец Тони Фергюсон. Бой состоится в марте–апреле следующего года. Собеседник заявил, что Фергюсон может приехать в Россию. Предстоящий поединок он назвал лучшим боем в истории UFC.

«Дело в том, что у каждого по 12 побед UFC, а у Хабиба серия из 28. UFC тоже считает, что это будет один из больших боев в истории», — заявил тренер. Свою 28-ю победу в карьере Хабиб Нурмагомедов одержал 7 сентября. В Абу-Даби он взял верх над американским бойцом Дастином Порье.