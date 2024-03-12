Спорт 12 марта 2024, 10:47 Новак Джокович проиграл 123-й ракетке мира Теннисист Новак Джокович на турнире Masters впервые проиграл лаки-лузеру Global Look Press

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Сербский теннисист Новак Джокович установил личный антирекорд. На турнире категории Masters в Индиан-Уэллсе спортсмен проиграл итальянцу Луке Нарди, находившемуся за пределами топ-100 мирового рейтинга, сообщил «Чемпионат».

Матч завершился с результатом 4:6, 6:3, 3:6. Первая ракетка мира в третьем круге уступил спортстмену, занявшему 123-ю строчку рейтинга. Новак Джокович впервые в собственной карьере проиграл настолько низкорейтинговому сопернику на турнирах Masters-1000 или «Большого шлема». Серб стал шестым в истории Masters, уступившим участнику рейтинга за пределами первой сотни.

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Новак Джокович поздравил соперника с победой и назвал его талантливым спортсменом. Он заявил, что Лука Нарди попал в основную сетку как лаки-лузер, поэтому играл без оглядки на результат.

«Заслужил победу. Меня больше удивил мой уровень. Мой уровень был очень, очень плохим. Вот и все, знаете ли. Эти две вещи сходятся воедино. У него отличный день. У меня действительно плохой день. Результаты для меня отрицательные», — сказал он журналистам.

Российский теннисист Даниил Медведев в январе проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии. Он объяснил свое поражение физической усталостью.