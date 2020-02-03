«Не называть людей животными»: Федор Емельяненко посоветовал брату измениться

Вражда между братьями Емельяненко продолжается уже не один год. Федор надеется, что когда-нибудь помирится со своим младшим братом. Боец посоветовал Александру покаяться и изменить свою жизнь.

«Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными», — сказал боец смешанного стиля ММА Федор Емельяненко ТАСС.

Спортсмен добавил, что все святые говорят о смирении, терпении и покаянии. Именно поэтому Федор заверил, что ему, как и младшему брату, необходимо изменить свою жизнь.

В конце января Александр Емельяненко вышел из-под ареста. Его задержали за хулиганство под Анапой. Сейчас боец готовится к поединку с Михаилом Исмаиловым, который состоится 3 апреля.

Конфликт братьев Емельяненко начался около трех лет назад. Спортсмены раньше тренировались вместе, но в последнее время они нелестно высказываются друг о друге в интервью. Как Федор и Александр стали злейшими врагами, можно узнать в материале «360».