Словесный бой вне ринга. Как братья Емельяненко стали злейшими врагами

Три года назад разгорелся нешуточный конфликт между братьями Емельяненко. Бойцы смешанных единоборств оскорбляли друг друга и обвиняли во всех смертных грехах. Казалось, что скандал поутих, но совсем недавно он получил новый виток. Почему и как родные люди стали чужими — в материале «360».

«Всю жизнь на спине таскал»

Федор Емельяненко родился в 1976 году, а через пять лет у него появился младший брат Александр. В 2011 году вышел документальный фильм, где братья очень тепло друг о друге отзывались и с улыбкой вспоминали детство.

«Всю жизнь на спине меня протаскал, из садика забирал», — рассказывал Александр. Старший брат пояснял, что детский сад находился не совсем рядом с домом, поэтому он «накидывал его на себя», чтобы быстрее дойти.

Именно Федор привел своего младшего брата в спорт и, в частности ММА. Оба тренировались и оттачивали свое мастерство, пока Александра не посадили в тюрьму. Это произошло, когда ему исполнилось 18 лет. По словам бойца, отсидеть 3,5 года пришлось из-за «придуманных» статей.

Срок никак не повлиял на отношения спортсменов, которые продолжили выступать на ринге. Они оба были членами Pride — самой большой организации ММА в мире в те времена. В 2004 году появилось знаменитое видео, где Федор смотрел бой брата с Мирко Филиповичем. Тогда Александр проиграл нокаутом, а Емельяненко-старший сильно матерился в раздевался из-за переживаний.

В дальнейшем братья стали заниматься личными достижениями и карьерами. В последний раз их увидели вместе в 2013 году. Тогда Федор болел за брата, который победил Боба Саппо.

Когда братья стали врагами?

Хорошие отношения и поддержка закончились в 2014 году вместе с обвинениями Александра Емельяненко. Через год спортсмен снова оказался на скамье подсудимых. По решению суда он получил 4,5 года колонии общего режима за изнасилование.

«Я знаю, за что я отсидел, но я отсидел не за то, в чем меня обвиняют. Но я не скажу, за что. Потому что эти люди еще работают. Они сначала не знали, как меня посадить, потом не знали, как меня отпустить. Сначала был первый скандал, пресса прибежала. А потом выяснили, что заявительницу поймали на лжи. Дело закрыли, а вот опровержение никто не дал», — рассказал Емельяненко «Мир 24».

Бойца освободили в ноябре 2016-го, а оставшуюся часть срока заменили исправительными работами. Однако тогда между братьями уже пробежала черная кошка, а кто-то считает, что разлад произошел еще раньше.

«Он (Федор — прим.ред.) не пытался мне помочь. Мы с ним не общаемся, да и мне самому не хотелось бы с ним разговаривать», — заявил Александр.

Емельяненко-младший отличился не только тюремным сроком, он часто становился главным героем скандалов. Пьяный дебош в самолете, конфликт со стюардессой, лишение прав за ДТП и это далеко не весь список.

От «Иуды» до «похорон»

Громкий конфликт братьев Емельяненко начали обсуждать в 2017 году после публикации интервью Александра в «Советском спорте». Спортсмен очень жестко «проехался» по окружению своего родственника и раскрыл свою точку зрения на многие вещи. Например, он упомянул Вадима Финкельштейна, который раньше был менеджером у бойцов.

«Сейчас я понимаю, что он меня использовал в своих целях. Когда Саша нужен был, он меня доставал из кармана, а когда не нужен — работал с Федей <…> Таких, как он, вокруг меня раньше много крутилось: они в лицо тебе льстят, улыбаются, а „за глаза“ льют гадости», — отмечал Александр.

Такое заявление просто не могло остаться незамеченным и через несколько дней старший брат ответил. Реакция получилась очень жесткой.

Александр, отвечу тебе в первый и последний раз. Во-первых, для тебя и твоего окружения я не Федя, а Федор. Критика в сторону Вадима Финкельштейна необоснована. Вадим как никто другой очень много для тебя сделал <…> А теперь самое главное из-за чего я решил делать это открытое обращение к тебе: ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, Иуда Федор Емельяненко Российский боец смешанных единоборств (ММА)

После этих слов между братьями началась настоящая война, правда она ограничилась только интервью в СМИ. Емельяненко-младший поспешил прокомментировать оскорбления и сказал, что Федор «наконец показал свое истинное лицо» и «все увидели, что дерьма в этом человеке больше, чем он весит».

На этом взаимные упреки вроде утихли, но в 2019 году поднялась вторая волна скандала. Федор Емельяненко 29 декабря выйдет на ринг в Японии вместе с американцем Квинтоном Джексоном. Перед поединком он ответил на вопросы Sport24 и впервые за долгое время заговорил о брате.

«А что касается Александра… Я молюсь, чтобы человек нашел себя. Для меня на сегодняшний день Александр мертв», — сказал легенда смешанных единоборств.

На предложение помириться Федор завил, что брат должен «сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее».

Ответ не заставил себя долго ждать, но на этот раз Александр не стал обращаться к журналистам, а записал видеообращение в Instagram.

«На просторах интернета мой старший брат Федот давал интервью и заживо меня похоронил. Как я могу на это отреагировать? Что я ему скажу? Пусть сходит в храм и поставит свечку за усопшего брата, которого он закопал живьем», — сказал он.

Затем боец обратился лично к брату: «А вообще я хочу тебе сказать, Федот, рот свой закрой, забудь меня, меня для тебя не существует после твоих слов».

Теперь остается открытым вопрос, закончится ли конфликт двух некогда очень близких братьев и ответил ли Федор.