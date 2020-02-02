Нурмагомедов захотел сделать Емельяненко великим чемпионом. Боец отреагировал эмоционально

Адбулманап Нурмагомедов заявил, что Александр Емельяненко мог бы быть одним из лучших бойцов в мире, если бы тренировался у него. По мнению знаменитого тренера ММА, Емельяненко нужно затянуть поединок с Михаилом Исмаиловым.

«Если бы Александр тренировался у меня, он был бы одним из лучших бойцов в мире. Я вам честно говорю. Что касается боя Емельяненко с Исмаиловым, то в такой встрече есть смысл. Пять раундов будет очень тяжело, а в трех раундах Исмаилов может дойти до конца», — сказал Нурмагомедов-старший в интервью на YоuТubе-канале Fight Nights Global.

По мнению Нурмагомедова, у Исмаилова больше шансов победить в трех раундах, так что Емельяненко нужно затягивать бой до пяти. Он напомнил, что Исмаилов входит в число трех лучших бойцов России.

«360» поинтересовался у Александра Емельяненко, есть ли у него желание тренироваться у Нурмагомедова, но он воздержался от конкретного ответа, предпочтя отправить журналиста куда подальше.

Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдет в Москве 3 апреля. Емельяненко вышел из-под ареста 28 января, его задержали за хулиганство под Анапой.