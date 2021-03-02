Стало известно, когда россияне смогут сделать фото с кубком Чемпионата Европы по футболу

Тур кубка Европы по футболу пройдет 22–23 мая в Санкт-Петербурге. Затем, 24 мая, он продолжится в столице. Кубок победителей уже прибыл в Северную столицу.

Об этом сообщили РИА «Новости» в оргкомитете ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.Чемпионат Европы, сохранивший название ЕВРО-2020, пройдет в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Кубок, вручаемый победителю чемпионата Европы по футболу, прибыл в Санкт-Петербург. В оргкомитете ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге, во вторник и среду на стадионе на Крестовском острове и в городе в честь 100 дней до старта турнира проходят различные активности: фотосессии, встреча с волонтерами.

В среду Кубок Анри Делоне будет представлен на пресс-конференции, посвященной 100 дням до старта ЕВРО. Сам тур кубка Европы пройдет в запланированные даты — 22–23 мая в Санкт-Петербурге и 24 мая в Москве.

Чемпионат Европы по футболу — главное соревнование национальных сборных, проводимое под руководством УЕФА. Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1960 года, и проходит между чемпионатами мира. Первоначально турнир назывался Кубок европейских наций, а в 1968 году название сменили на чемпионат Европы по футболу, и турнир получил официальный статус.