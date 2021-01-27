УЕФА подтвердил проведение чемпионата Европы в 12 городах

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил принятие решения о проведении чемпионата Европы во всех 12 ранее определенных городах. Позже будет рассмотрен вопрос о проведении игр в присутствии болельщиков по каждому городу отдельно.

Об этом говорится в пресс-релизе УЕФАП, на который ссылается ТАСС.

«УЕФА намерен провести чемпионат Европы во всех 12 городах. Евро — это флагманский турнир национальных сборных в Европе и жизненно важный источник финансирования массового и более широкого развития футбола», — заявил глава УЕФА Александер Чеферин.

Он подчеркнул, что настроен оптимистично и считает, что по мере приближения даты турнира ситуация с пандемией сильно изменится. Но городам-организаторам нужно дать время на формулирование точной картины, ожидаемой в июне–июле 2021 года.

Как сообщил «Чемпионат», ранее глава Швейцарского футбольного союза (SFV) Доминик Блан предложил УЕФА рассмотреть возможность проведения Евро-2020 в одной стране или одном городе.

Чемпионат Европы состоится с 11 июня — 11 июля 2021 года. Он был перенесен из-за пандемии коронавируса. В Санкт-Петербурге пройдут три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

На заседании наблюдательного совета Оргкомитета 26 января был утвержден план работ по подготовке к проведению Чемпионата Европы по футболу 2020 года.