Назван лучший футболист сборной России на Евро-2020

Форвард российской сборной Артем Дзюба признан лучшим игроком сборной России, согласно версии портала WhoScored. Он получил 6,93 балла.

Дзюба сыграл на текущем чемпионате Европы три матча, в которых забил один мяч. На второй строчке рейтинга лучших российских игроков на Евро-2020 занял Далер Кузяев с результатом 6,90 балла. Замкнул тройку сильнейших игроков голкипер Матвей Сафонов — его результат 6,84 балла.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, и Дании со счетом 1:4. Отечественная сборня обыграла команду Финляндии со счетом 1:0, и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

После провала команды главного тренера сборной России Станислава Черчесова уволили с занимаемого поста. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта со специалистом и занялись поисками кандидатов на замену.

Финальный матч Евро-2020 состоится уже в это воскресенье, 11 июля, в 22:00 по московскому времени. За первенство в чемпионате поборются сборные Англии и Италии. Многие называют фаворитом англичан. Одна из причин заключается в том, что команда проводит матч у себя дома — в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Однако прогнозировать игру Англия — Италия очень сложно. Слишком опираться на оценки букмекеров тоже не стоит, ведь они не всегда отражают силу команды. «360» разбирался, чего можно ожидать от финала чемпионата Европы — 2020.