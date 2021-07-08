На место Черчесова в сборную прочат иностранца. От нового тренера ждут комплексный подход

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу. РФС расторг с ним контракт и начал искать нового наставника для национальной команды. Большинство экспертов полагают, что возглавить российских футболистов должен иностранец.

Решение об увольнении Черчесова последовало после вылета сборной с чемпионата Европы — 2020. Уже бывший тренер сборной заметил, что оно было общим с президентом РФС Александром Дюковым. Новому тренерскому штабу Черчесов пожелал удачи.

Отказ из-за сомнений

Его коллеги в один голос назвали ситуацию ожидаемой. Футбольный тренер Гаджи Гаджиев в беседе с «360» заметил, что возглавить сборную должен россиянин. Однако пока что у соотечественников особого желания нет.

«На сегодняшний день наши главные кандидаты все отказались. Почему — вопрос. Сомнения большие, скоро игра. Нормальные тренеры, граждане своей страны [понимают, что] возглавлять сборную — это честь. Основная же причина в том, что есть большие сомнения в возможностях команды», — сказал Гаджиев.

Среди вероятных кандидатов на пост главного тренера сборной по футболу он назвал Юрия Семина и Курбана Бердыева. Причем вариант совмещения обязанностей в клубе и национальной команде Гаджиев счел неправильным.

Советский футболист и тренер Сергей Ольшанский, наоборот, не стал называть возможных тренеров среди россиян.

«Среди наших я особо не вижу, честно говоря, кандидатов. Насчет [Йоахима] Лева был разговор. Я думаю, он бы был нормальным тренером, если бы согласился», — предположил Ольшанский.

Ставка на зарубежный опыт

Выбор в пользу иностранного специалиста не удивил бы и футбольного эксперта Андрея Малосолова. По его словам, финансовые возможности у РФС для этого есть.

Совершенно не удивлюсь, если выбор будет сделан в пользу маститого европейского специалиста. Объективно финансовые средства у Российского футбольного союза для этого есть Андрей Малосолов футбольный эксперт.

«Не люблю залезать в чужие карманы, но читал, что зарплата Черчесова — 2,5 миллиона евро. Это очень приличная зарплата, на которую согласится даже вполне маститый специалист», — предположил общественный деятель.

Своим претендентом Малосолов назвал Владимира Петковича, который сейчас тренирует сборную Швейцарии. Вопрос в том, захочет ли он «уйти с вольных хлебов».

«Он там давно работает, живет в Швейцарии, работает с клубами и сборной. Производит впечатление человека цельного, жесткого и очень мотивирующего», — охарактеризовал спортсмена футбольный эксперт.

Ставку на иностранца сделал и футбольный комментатор Константин Генич. Среди россиян подходящего специалиста, подчеркнул он, пока не видно.

«Не вижу сейчас тренеров, которые могли бы реально сборной помочь. Называются разные фамилии, начиная от Семака и заканчивая Карпиным, но они все задействованы в клубной деятельности, они в комфортной среде. Сомневаюсь что кто-то из них готов или захочет идти на амбразуру. <…> Тренером должен быть иностранец, который придет со своими идеями, новым свежим взглядом, и мы увидим иную сборную России», — подытожил Генич.

Поможет комплекс мер

Многих волнует вопрос скорой подготовки к чемпионату мира. Не за горами, например, матч с Хорватией. Но приход нового тренера может оказаться плюсом.

«Каждый раз, когда в команде появляется новый наставник, это мотивирует футболистов», — заметил Андрей Малосолов.

По его словам, поможет национальной команде комплекс мер: наряду с приглашением тренера РФС необходимо пересмотреть сам подход к сборным, изменить отношение к футболу в стране. Одной перестановкой тренера или всего штаба дело решить не получится.