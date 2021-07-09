Англия и Италия сойдутся в финале Евро-2020. Кому пророчат победу в чемпионате Европы по футболу

На грядущем финале Евро-2020 сборную Англии многие называют фаворитом. Одна из причин заключается в том, что команда проводит матч у себя дома — в Лондоне, на стадионе «Уэмбли», — а там сумасшедшая поддержка болельщиков. Плюс ко всему после матча с Данией многие задумались о том, что домашняя поддержка обеспечивает и лояльное судейство. Однако, несмотря на эти разговоры, прогнозировать игру Англия — Италия очень сложно. Слишком опираться на оценки букмекеров тоже не стоит, ведь они не всегда отражают силу команды. «360» разбирался, чего можно ожидать от финала чемпионата Европы — 2020.

«Тут нет однозначного фаворита»

В любом случае, Англия является фаворитом, потому что она проводит матч у себя дома на стадионе «Уэмбли», отметил в беседе с «360» спортивный журналист Николай Яременко. Он напомнил, что Англия за всю историю в финалы чемпионатов Европы не выходила, «поэтому, конечно, она в эйфории». По словам Яременко, он не думает, что помогать Англии будут только домашние стены, «можно и косвенно на помощь судей рассчитывать».

При этом спортивный журналист заметил, что этот чемпионат отличился тем, что ни в одном матче нельзя было сказать, что судьи «тащили за уши» и какой-то команде помогали или симпатизировали, что где-то судья решил исход поединка. Исключением он назвал матч полуфинала между Данией и Англией, где пенальти был, «мягко говоря, спорным». Падать футболист начал еще до того момента, как его ударили по ноге, заметил Яременко.

Прогнозировать игру Англия — Италия очень сложно. Это очень разные команды Николай Яременко Спортивный журналист

По его словам, исторически Италия, особенно в финалах крупных турниров, — это дробление игры на эпизоды, частые затяжки времени, симуляции, в которых они являются признанными мастерами. Но и Англия на этом Евро научилась проводить такие «рваные» матчи.

Оценки букмекеров, по словам Яременко, очень часто не сбываются. Он объяснил, что как правило, это компьютерная реакция программы на уже сделанные ставки. Это необязательно отражение сил команды.

Но, если бы задали вопрос, я бы ответил, что 52% на Англию, 48% на Италию. Тут нет однозначного фаворита, но, наверное, у англичан должно быть чуть-чуть побольше такого административного фарта Николай Яременко Спортивный журналист

Игра будет абсолютно закрытой, считает Яременко. Все финалы в основном, по его мнению, это унылое действо, «кто кого перемучает».

По физическим кондициям Италия сдувается, считает собеседник «360». В то время как Англия по тому же показателю сейчас находится на том пике, на котором эту сборную не видели уже очень много лет. Если эта Англия не возьмет титул, отметил Яременко, то еще на 50 лет можно забыть, что она вообще что-то завоюет.

Уверенных прогнозов нет

Комментатор и спортивный журналист Станислав Рынкевич считает, что букмекеры выделяют Англию в роли фаворита благодаря тому, что финал пройдет на «Уэмбли», ведь поддержка болельщиков там сумасшедшая.

Также после полуфинального матча с Данией можно порассуждать и о том, что домашняя поддержка обеспечивает и «домашнее судейство», заметил Рынкевич.

Не хочу сказать, что судьи намерено тащат Англию, есть, наверное, любители конспиративных теорий, но я читал исследование о том, что судьи иногда подсознательно, под влиянием болельщиков, могут принимать решения в сторону команды, которая принимает игру Станислав Рынкевич Комментатор и спортивный журналист

Однако с такими уверенными прогнозами он бы не спешил, потому что сборная Италии, по мнению Рынкевича, все еще более гибкая команда и более разносторонняя. К тому же у нее есть дополнительный день отдыха по сравнению со сборной Англии, так как она свою игру провела на день раньше.

Сборная Англии редко оказывалась в ситуации, когда ей нужно было отыгрываться, считает собеседник «360». В полуфинале она впервые оказалась в такой ситуации и не сказать, что она смотрелась совсем здорово. Потребовался в итоге нырок от Стерлинга, чтобы выцарапать победу, потому что если бы дошло до серии пенальти, то неизвестно, что было бы в конечном счете, отметил Рынкевич.

Да, безусловно, Англия выглядела куда лучше Дании, создавала больше моментов, но это еще не гарантия результата, на этом Евро мы неоднократно в этом убеждались Станислав Рынкевич Комментатор и спортивный журналист

Если смотреть путь команд от первого матча до финала, в этом плане Италия кажется Рынкевичу более предпочтительной. При этом он считает, что большинство нейтральных болельщиков ждут победы сборной Англии, которая еще никогда не случалась.

По мнению комментатора, Англия будет играть в своем осторожном стиле, а итальянцы почувствуют больше свободы по сравнению с полуфиналом против испанцев, где у них отобрали мяч, и они не знали, что делать.

По прогнозам Рынкевича, будет забито не больше двух мячей.

Финальный матч, в котором сборной Англии предстоит сойтись на поле с командой Италии, состоится уже в это воскресенье, 11 июля, в 22:00 по московскому времени.