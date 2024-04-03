Спорт 03 апреля 2024, 22:41 Нападающий ЦСКА Давила удивил болельщиков голом через себя Давила ударом через себя принес ЦСКА победу в игре Кубка России с «Балтикой» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Нападающий московского ЦСКА и сборной Чили Виктор Давила принес победу своему клубу в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Кубка России эффектным ударом через себя. Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Легионер забил на 39-й минуте игры.

Реклама

ЦСКА выставил на матч против «Балтики» Владислава Торопа, Милана Гайича, Игоря Дивеева, Виллиана Роша, Мойзеса Барбозу, Илью Агапова, Сашу Зделара, Ивана Облякова, Аббосбека Файзуллаева, Виктора Давила и Антона Заболотного.

Встреча началась в Калининграде в 18:15 по московскому времени.

Ранее экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев по итогам матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» заявил, что не увидел тренерской мысли в работе наставника «Краснодара» Мурада Мусаева.