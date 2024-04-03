Спорт 03 апреля 2024, 19:06 ЦСКА озвучил стартовый состав на матч Кубка России с «Балтикой» РИА «Новости»

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Московский ЦСКА огласил стартовый состав на первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России по футболу. Сообщение появилось в Telegram-канале команды.

В стартовом составе выйдут Владислав Тороп, Милан Гайич, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес Барбоза, Илья Агапов, Саша Зделар, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Виктор Давила и Антон Заболотный.

Стал также известен стартовый состав калининградской «Балтики». В матче примут участие Евгений Лыташонок, Александр Жиров, Дмитрий Рыбчинский, Кирилл Капленко, Гедеон Гузина, Юрий Ковалев, Диего Луна, Кевин Андраде, Кристиян Бистрович, Алекс Фернандес и Виталий Лисакович.

Встреча началась в Калининграде в 18:15 по московскому времени.

Ранее экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев по итогам матча 22-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Локомотивом» заявил, что не увидел тренерской мысли в работе наставника «Краснодара Мурада Мусаева.