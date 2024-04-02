Спорт 02 апреля 2024, 11:28 Экс-игрок ЦСКА Пономарев заявил, что не увидел тренерской мысли у нового наставника «Краснодара»

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал матч 22-го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом». Об этом сообщила «Газета.ru».

Спортсмен отметил, что пока не увидел тренерской мысли у нового наставника «быков» Мурада Мусаева.

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«Если он сумеет использовать сильные места своей команды и не будет ничего дергать, тогда будет толк. Если нет, то они посыпятся. Проблемы в защите никуда не делись, атака тоже подводит», — высказался Пономарев.

Напомним, в настоящее время «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата РФ.