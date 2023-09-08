Спорт 08 сентября 2023, 23:55 Нападающий «Краснодара» будет играть за греческий «Арис» Греческий клуб «Арис» арендовал у «Краснодара» футболиста Сулейманова РИА «Новости»

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Нападающий футбольного клуба «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов перешел на правах аренды в «Арис». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу греческой команды.

Футболиста арендуют на один сезон. Уже летом следующего года греческий «Арис» будет иметь возможность выкупа игрока.

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Магомеду-Шапи Сулейманову 23 года. Спортсмен выступал за «Краснодар» с 2017 года. В составе клуба футболист сыграл 122 матча, забил 23 мяча и совершил семь результативных передач.

Накануне стало известно, что московский «Локомотив» согласовал переход спортсмена Вильсона Изидора в «Зенит». Футболист лично не предупредил руководство столичного клуба о том, что не хочет возвращаться в Россию. Он уехал во Францию и прошел там медосмотр в одной из команд.

Как сообщил журналист Иван Карпов, «Зенит» арендует Изидора за 1,35 миллиона евро.