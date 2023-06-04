Спорт 04 июня 2023, 19:25 «Локомотив» запланировал летом продать девять игроков Московский «Локомотив» рассмотрит возможность продажи девяти игроков основного состава РИА «Новости»

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Столичный ФК «Локомотив» объявил о готовности расстаться с девятью футболистами в летнее трансферное окно, среди них Изидор и Миранчук. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Московский футбольный клуб «Локомотив» готовится к массовой распродаже игроков. В грядущее летнее трансферное окно, если ФК получит по каждому футболисту выгодное предложение, то состав команды сократиться на девять участников.

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По информации СМИ, продажа затронет Антона Миранчука, Даниила Худякова, Вильсона Изидора, Марио Митая, Марка Мампасси, Марко Раконьянце и Педриньо, Гирано Керке и Тина Едвае. Кроме того, в клуб с большой долей вероятности покинут Константин Марадишвили и Даниил Куликов, о чем уже уведомили полузащитников.

Ранее «Локомотив» сообщил о повышении зарплаты Дзюбе. Новый контракт позволил 34-летнему нападающему иметь достойный заработок. Финансовые показатели возросли по этому соглашению.