Спорт 07 сентября 2023, 18:04 «Локомотив» согласовал переход Изидора в «Зенит» — СМИ Журналист Карпов: «Зенит» арендует футболиста «Локомотива» Изидора РИА «Новости»

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Футбольный клуб «Локомотив» согласовал переход Вильсона Изидора в «Зенит». Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ», ссылаясь на собственный источник.

«Я хочу покинуть „Локо“, чтобы больше играть. „Локомотив“ принял предложение только от „Зенита“ за те же деньги, что предлагали „Марсель“ или „Мец“», — сказал футболист.

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На прошлой неделе «Локомотив» сообщил, что Изидор через своего агента передал информацию о нежелании возвращаться в Россию. Футболист без согласования с руководством московского клуба уехал во Францию. Также без предупреждения он самостоятельно прошел медицинский осмотр в одной из команд. «Локомотив» не получил от французского клуба предложения о трансфере, которое устроило бы обе стороны.

Как сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, «Зенит» арендует Изидора за один 1,35 миллиона евро.

«Опция выкупа есть, но она не обязательная», — уточнил он.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщал, что клуб согласовывает трансфер универсального футболиста. Спортсмен якобы сможет играть на разных позициях.