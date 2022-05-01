Надаль назвал несправедливым отстранение от Уимблдона российских теннисистов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль осудил отстранение россиян от участия в Уимблдоне. Спортсмен указал на то, что организаторов турнира никто не принуждал принимать такое решение, но они сами пошли на такие радикальные меры, сообщило издание Marса.

По словам Надаля, это было очень несправедливо по отношению к российским теннисистам.

«Они не виноваты в том, что происходит сейчас. <…> Я не знаю, что сказать. Мне жаль их. Я бы хотел, чтобы это было не так», — сказал он.

Он допустил, что в будущем решение изменится.

Организаторы Уимблдона 20 апреля заявили, что не допустят к участию теннисистов из России и Белоруссии. Из-за этого на соревнованиях не сможет выступить вторая ракетка мира — россиянин Даниил Медведев.

Отстранение россиян от Уимблдона ранее осудил теннисист Новак Джокович.