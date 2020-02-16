«Мы ее заставляли»: как Загитова несколько раз пыталась уйти из фигурного катания

Знаменитый тренер Этери Тутберидзе, воспитавшая уже несколько поколений фигуристок-чемпионок, рассказала, что Алина Загитова несколько раз хотела уйти из спорта.

«Она у нас постоянно заканчивала, а мы ее возвращали, она заканчивала — мы возвращали. Мы ее заставляли. Говорили: „Давай подписывай, ты не имеешь права заканчивать“. А здесь, она, видимо, посчитала, что ей нужно дать состояться», — сказала Тутберидзе в интервью Sports.ru.

В конце концов, рассказала тренер, Загитова их попросила, чтобы они перестали ее заставлять.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка, победительница чемпионатов мира и Европы, а также финала Гран-при по фигурному катанию. В декабре, перед чемпионатом России по фигурному катанию, 17-летняя спортсменка решила приостановить карьеру. Перед этим она заняла последнее место на финале Гран-при, который проходил в Турине.

Пока что она участвует в ледовых шоу. Когда девушка собирается вернуться в профессиональный спорт, неизвестно. Уход, или приостановка выступлений, Загитовой вызвал общественную дискуссию о том, что фигуристки заканчивают карьеру в 17 лет.