Загитова больше не первая. Рейтинг лучших фигуристок мира изменился

Российская фигуристка Алина Загитова уступила лидерство в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU) японке Рике Кихире.

Кихира выбилась в лидеры рейтинга после победы на чемпионате четырех континентов. Загитова опустилась на вторую строчку. Полный список опубликовала пресс-служба организации.

Тройку лидеров замыкает еще одна японка Сатоко Мияхара. Четвертое место досталось Бради Теннелл из США. Россиянка Евгения Медведева стала пятой в рейтинге лучших фигуристок мира по версии ISU.

В рейтинга также вошли россиянки Алена Косторная — седьмое место, Анна Щербакова заняла девятую строчку, Александра Трусова — на 11-й, тринадцатой стала Софья Самодурова, а Елизавета Туктамышева расположилась на 16-м месте.

В декабре 2019 года Алина Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры — отказе от участия в соревнованиях до конца сезона. Однако уже в январе 2020-го фигуристка возобновила тренировки. В Instagram-аккаунте она опубликовала ролик, на котором исполнила свой фирменный каскад из двух тройных прыжков лутц —риттбергер.