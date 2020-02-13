Журналистов не пустили к Алине Загитовой

Тренерский штаб не допускал представителей прессы к российской фигуристке Алине Загитовой во время ледового шоу Art on Ice в Цюрихе. Об этом сообщила журналистка Елена Вайцеховская в личном блоге.

По информации «Газеты.ru», Вайцеховская пожаловалась, что поговорить со спортсменкой было невозможно. «Тренерский штаб следит за тем, чтобы никаких журналистов и близко не было. Как и в Доброграде, собственно», — пояснила она. Ранее Алина Загитова уступила первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Лидерство досталось японке Рике Кихире.