Московский «Локомотив» отправился в самоизоляцию из-за коронавируса в РПЛ

Тренеры и игроки московского «Локомотива» отправились в самоизоляцию на базу в Баковке. Руководство клуба приняло такое решение из-за участившихся случаев COVID-19 в Российской премьер-лиге. В команде решили не испытывать судьбу перед возможным выходом в Лигу чемпионов.

«Мы боремся за первые места и выход в Лигу чемпионов. Учитывая ситуацию с коронавирусом, мы не можем позволить себе рисковать. Поэтому на данный момент мы решили, что будем соблюдать самоизоляцию в Баковке», — приводит официальный сайт «Локомотива» слова вице-капитана клуба Маринато Гильерме.

21 июня болельщики железнодорожников поддержали уволенного тренера Юрия Семина во время матча с «Оренбургом» и ушли с трибун.

Контракт «Локомотива» с тренером Юрием Семиным, который работал в клубе много лет, истек в конце мая. Продлевать его не стали. Семин трижды приводил команду к чемпионству в российском первенстве. Сейчас место уже экс-наставника московского клуба занял серб Марко Николич.