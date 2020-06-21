Фанаты «Локомотива» поддержали Семина и ушли с трибун во время матча РПЛ

Болельщики футбольного клуба «Локомотив» поддержали бывшего тренера Юрия Семина. Они скандировали лозунги, требовали уволить гендиректора ФК, а затем, на 20-й минуте встречи, покинули трибуны.

Болельщики футбольного клуба устроили акцию в поддержку уволенного тренера Юрия Семина прямо во время встречи «Локомотива» с «Оренбургом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщила Lenta.ru.

На протяжении игры фанаты скандировали требование уволить генерального директора клуба Василия Кикнадзе. На 20-й минуте встречи болельщики дружно встали и вместе покинули Южную трибуну. Так они выразили протест увольнению Юрия Семина, который долгие годы тренировал футболистов клуба. Он работал с командой с 1992 по 2005 год, затем — в 2009-м, а также занимал пост главного тренера «Локомотива» — с 2016 года. О его увольнении стало известно 14 мая. Вместо Семина тренером клуба стал серб Марко Николич.

За последние три сезона под руководством Семина «Локомотив» два раза выиграл Кубок России и еще раз — Суперкубок. Кроме того, футболисты впервые за последние 14 лет стали чемпионами РПЛ.

Матч между «Оренбургом» и «Локомотивом» завершился победой москвичей со счетом 1:0. Единственный гол за игру в ворота соперника забил Алексей Миранчук на 38-й минуте.

Ранее стало известно, что матчи РПЛ не станут отменять из-за вспышки заражения коронавирусом в нескольких футбольных клубах. Сперва COVID-19 подтвердили сразу у шести игроков «Ростова», из-за чего в матче против «Сочи» пришлось играть самому молодому в истории Российской премьер-лиги составу — старшему футболисту команды было 19 лет. Затем вирус подтвердили у троих игроков «Динамо». Из-за этого их встречу с «Краснодаром» перенесли на 19 июля.