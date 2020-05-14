Семин прокомментировал разрыв контракта с «Локомотивом»

«Все вопросы задавайте председателю совета директоров „Локомотива“ Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Они лучше ответят», — сказал он.

Семен еще не уволен, поэтому он пока отказывается обсуждать тему о продолжении тренерской карьеры. После разрыва контракта он подумает над этим вопросом.

Контракт 73-летнего Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Новым главным тренером команды назначат сербского специалиста Марко Николича. Он вступит в должность с 1 июня. До этого претендент на место работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

Семин возглавлял «Локомотив» с 2016-го. До этого он работал с клубом с 1992 по 2005 годы и с 2009 по 2010 годы. Под его руководством футболисты три раза становились чемпионами России, шесть раз — обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.