    14 мая 2020, 18:41

    Семин прокомментировал разрыв контракта с «Локомотивом»

    Алена Макаренко

    Совет директоров московского футбольного клуба «Локомотив» отказался продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Это решение прокомментировал сам тренер, сообщил сайт RT.

    «Все вопросы задавайте председателю совета директоров „Локомотива“ Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Они лучше ответят», — сказал он.

    Семен еще не уволен, поэтому он пока отказывается обсуждать тему о продолжении тренерской карьеры. После разрыва контракта он подумает над этим вопросом.

    Контракт 73-летнего Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая. Новым главным тренером команды назначат сербского специалиста Марко Николича. Он вступит в должность с 1 июня. До этого претендент на место работал в сербском «Партизане», венгерском «Види» и словенской «Олимпии».

    Семин возглавлял «Локомотив» с 2016-го. До этого он работал с клубом с 1992 по 2005 годы и с 2009 по 2010 годы. Под его руководством футболисты три раза становились чемпионами России, шесть раз — обладателем Кубка России и трижды — Суперкубка.