«Молюсь за семью Нурмагомедовых»: Конор Макгрегор пожелал выздоровления отцу Хабиба

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор пожелал Абдулманапу Нурмагомедову — отцу своего главного оппонента Хабиба Нурмагомедова, — скорейшего выздоровления.

«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы», — написал ирландец в своем Twitter-аккаунте.

В сообщении он назвал Абдулманапа Нурмагомедова настоящим гением борьбы.

«Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время», — заключил Макгрегор.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одном из московских военных госпиталей.

Позже друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов сообщил, что отец Хабиба находится в коме. Он также подтвердил информацию о том, что Абдулманап Нурмагомедов находится в столичном военном госпитале.