«Молюсь за семью Нурмагомедовых»: Конор Макгрегор пожелал выздоровления отцу Хабиба
«Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова. Человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы», — написал ирландец в своем Twitter-аккаунте.
В сообщении он назвал Абдулманапа Нурмагомедова настоящим гением борьбы.
«Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время», — заключил Макгрегор.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одном из московских военных госпиталей.
Позже друг Нурмагомедова-старшего Рамазан Рабаданов сообщил, что отец Хабиба находится в коме. Он также подтвердил информацию о том, что Абдулманап Нурмагомедов находится в столичном военном госпитале.