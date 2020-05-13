13 мая 2020, 21:28
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы. Он был госпитализирован с пневмонией и подозрением на коронавирус, сообщил «Спорт-экспресс» со ссылкой на свой источник.
57-летний отец Нурмагомедова попал в больницу Махачкалы еще 25 апреля, откуда его 5 мая перевели на самолете в столицу после теста на COVID-19. Ходят слухи о том, что его состояние ухудшилось из-за неправильного лечения в родном городе. Некоторые СМИ написали, что он находится в коме.
Сейчас родственников к Абдулманапу Нурмагомедову не пускают. Несколько его воспитанников-спортсменов выложили в Instagram фото своего тренера для поддержки.
Ранее сообщалось, что тренер заболел в горах, где строил парк для спортсменов. Сначала он не хотел ехать в больницу, на госпитализации настояли родственники. Мужчина сдал тест на коронавирус, о результатах пока только ходят слухи.