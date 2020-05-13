Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

57-летний отец Нурмагомедова попал в больницу Махачкалы еще 25 апреля, откуда его 5 мая перевели на самолете в столицу после теста на COVID-19. Ходят слухи о том, что его состояние ухудшилось из-за неправильного лечения в родном городе. Некоторые СМИ написали, что он находится в коме.

Сейчас родственников к Абдулманапу Нурмагомедову не пускают. Несколько его воспитанников-спортсменов выложили в Instagram фото своего тренера для поддержки.

Ранее сообщалось, что тренер заболел в горах, где строил парк для спортсменов. Сначала он не хотел ехать в больницу, на госпитализации настояли родственники. Мужчина сдал тест на коронавирус, о результатах пока только ходят слухи.