Спорт 19 марта 2024, 17:42 МОК призвал спортсменов не участвовать в Играх дружбы в России МОК призвал атлетов бойкотировать Игры дружбы в России Ren Pengfei/XinHua/globallookpress

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Международный олимпийский комитет сообщил, что выступает против политизации спорта, но призвал спортсменов и правительства отказаться от участия в Играх дружбы в России. Информация появилась на сайте МОК.

«МОК настоятельно призывает всех участников олимпийского движения и все правительства отказаться от участия и поддержки любых инициатив, направленных на полную политизацию международного спорта», — передали в пресс-службе.

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На сайте указано, что правительство России создало и профинансировало Международную ассоциацию дружбы для проведения летних и зимних Игр. Первые соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре.

«Это циничная попытка Российской Федерации политизировать спорт», — уверены в МОК.

При этом российская сторона неоднократно говорила, что турниры в стране проводят как раз потому, что общественность просит неполитизированных соревнований без дискриминации спортсменов. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что как раз в результате политизации мирового спорта и коммерциализации в МОК началась деградация.

Ранее президент призвал оказывать профессиональным спортсменам материальную поддержку. По его словам, атлеты должны получать премии и гранты, сопоставимые с призами на международных чемпионатах.