Важное 16 августа 2023, 17:43 Путин указал на деградацию мирового спорта Путин: в мировом спорте наступает деградация из-за политизации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Коммерциализация международного олимпийского движения и политизация мирового спорта привели к его деградации. На это указал президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

«В результате политизации международных спортивных структур, дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенные деградации наступают», — отметил глава государства.

Реклама

Такие процессы неизбежно приведут к созданию параллельных структур в сфере международного спорта, заявил Путин. В этой ситуации необходимо создавать достойные условия для российских атлетов.

Президент поблагодарил за организацию международных стартов министерство спорта и всех, кто занимается этим вопросом. Такие турниры становятся все более масштабными, обратил внимание глава государства.

Президент также призвал оказывать профессиональным спортсменам материальную поддержку. Атлеты должны получать премии и гранты, сопоставимые с призами на международных чемпионатах, отметил Путин.