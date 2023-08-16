16 августа 2023, 17:43
Путин указал на деградацию мирового спорта
Путин: в мировом спорте наступает деградация из-за политизации
Коммерциализация международного олимпийского движения и политизация мирового спорта привели к его деградации. На это указал президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства.
«В результате политизации международных спортивных структур, дальнейшей коммерциализации международного олимпийского движения, к сожалению, мы видим, там определенные деградации наступают», — отметил глава государства.
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Такие процессы неизбежно приведут к созданию параллельных структур в сфере международного спорта, заявил Путин. В этой ситуации необходимо создавать достойные условия для российских атлетов.
Президент поблагодарил за организацию международных стартов министерство спорта и всех, кто занимается этим вопросом. Такие турниры становятся все более масштабными, обратил внимание глава государства.
Президент также призвал оказывать профессиональным спортсменам материальную поддержку. Атлеты должны получать премии и гранты, сопоставимые с призами на международных чемпионатах, отметил Путин.
Спортсмены
Владимир Путин
Международный олимпийский комитет
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