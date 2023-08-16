Спорт 16 августа 2023, 17:43 Материальную поддержку профессиональным спортсменам призвали оказывать в России Путин указал на важность материальной поддержки для профессиональных спортсменов РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России нужно создавать достойные условия для профессиональных спортсменов, в том числе оказывать материальную поддержку. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

«Нужно создавать достойные условия для наших атлетов, в том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов», — сказал российский лидер.

Реклама

Как отметил глава государства, выплаты атлетам должны быть сопоставимы по размеру с теми, которые раньше получали участники Олимпийских игр и различных чемпионатов мира. Людям, которые всю свою жизнь посвящают спорту, поддержка важна. В том числе материальная, добавил Путин.

Также президент указал на деградацию международных спортивных организаций. По словам главы государства, это то, к чему привели политизация мирового спорта и коммерциализация самого МОК. Путин отметил, что результатом станет создание параллельных структур в сфере международного спорта.