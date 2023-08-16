16 августа 2023, 17:43
Материальную поддержку профессиональным спортсменам призвали оказывать в России
Путин указал на важность материальной поддержки для профессиональных спортсменов
В России нужно создавать достойные условия для профессиональных спортсменов, в том числе оказывать материальную поддержку. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.
«Нужно создавать достойные условия для наших атлетов, в том числе это касается и материального поощрения, премий, грантов», — сказал российский лидер.
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Как отметил глава государства, выплаты атлетам должны быть сопоставимы по размеру с теми, которые раньше получали участники Олимпийских игр и различных чемпионатов мира. Людям, которые всю свою жизнь посвящают спорту, поддержка важна. В том числе материальная, добавил Путин.
Также президент указал на деградацию международных спортивных организаций. По словам главы государства, это то, к чему привели политизация мирового спорта и коммерциализация самого МОК. Путин отметил, что результатом станет создание параллельных структур в сфере международного спорта.
Спортсмены
Владимир Путин
Правительство РФ
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