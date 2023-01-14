Спорт 14 января 2023, 21:37 МОК поддержал желание WADA оспорить решение о невиновности Валиевой МОК сообщил, что поддерживает идею WADA оспорить решение по делу фигуристки Валиевой РИА «Новости»

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Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал олимпийскую чемпионку в командном турнире по фигурному катанию Камилу Валиеву, которую обвиняли в нарушении антидопинговых правил. Но Международный олимпийский комитет поддержал идею Всемирного антидопингового агентства (WADA) обжаловать это решение. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

РУСАДА проинформировало WADA о решении по делу российской фигуристке. По данным комитета, Валиева действительно нарушила антидопинговые правила, но спортсменка «не несет за это никакой вины или халатности». Против нее не ввели санкции, кроме аннулирования результатов чемпионата России2022 года, где фигуристка взяла золото.

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«МОК приветствует заявление WADA о проведении полного обзора решения РУСАДА, чтобы рассмотреть дальнейшие действия и возможность скорейшего рассмотрения дела без дальнейших неоправданных задержек», — рассказали в пресс-службе МОК.

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Так как тест провели вне Олимпиады, но его результаты влияют на итоги командного турнира и индивидуальных соревнований игр в Пекине, «МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее».

По мнению представителей комитета, это в интересах всех участников состязаний, особенно тех спортсменов, которые не смогли получить медали Олимпиады-2022. Рассмотрение дела поможет Международному союзу конькобежцев определить окончательные результаты командного турнира, а МОК примет решение о распределении медалей, добавили в пресс-службе.

Валиева оказалась в лидерах по упоминаемости спортсменов в СМИ в 2022 году. Она заняла второе место, ее опередил хоккеист Александр Овечкин.