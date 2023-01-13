Спорт 13 января 2023, 22:34 РУСАДА аннулировало золото Валиевой на чемпионате России 2022 года РУСАДА аннулировало результат фигуристки Валиевой на чемпионате России 2022 года РИА «Новости»

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Дисциплинарный комитет РУСАДА аннулировал результат фигуристки Камилы Валиевой в произвольной программе на чемпионате России 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба WADA.

Валиева тогда завоевала золото с результатами выше рекорда мира. Позднее разгорелся скандал — появились сообщения, что допинговая проба спортсменки, которую взяли в день соревнований, оказалась положительной.

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«Комитет пришел к выводу, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, ей не вменили „никакой вины или халатности“. Таким образом, комитет не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации ее результатов на дату взятия пробы», — говорится в сообщении WADA.

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Серебряную медаль чемпионата России 2022 года взяла Александра Трусова, бронзовую — Анна Щербакова.

Валиева стала одной из самых упоминаемых спортсменок в 2022 году. Она заняла вторую строчку после хоккеиста Александра Овечкина.