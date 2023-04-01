Спорт 01 апреля 2023, 09:56 МОК объяснил делегирование решений по участию россиян в турнирах фразой «Так устроен спорт» МОК объяснил делегирование федерациям решения о допуске россиян на турниры РИА «Новости»

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Допуск атлетов из России и Белоруссии на соревнования в связи с новыми рекомендациями делегирован международным спортивным федерациям. Причину этого решения пояснили в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

«Другого варианта нет, учитывая то, как устроен и управляется международный спорт», — уточнили в МОК.

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В комитете подчеркнули, что международные соревнования, которые не относятся к Олимпийским играм, находятся под контролем международных федераций, которые определяют правила турниров и принимают решение о допуске спортсменов.

Ранее МОК предложил допустить до соревнований не поддерживавших спецоперацию российских спортсменов. В этом случае атлеты смогут участвовать в турнирах в нейтральном статусе.

Комитет рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии, которые будут заниматься вопросом допуска российских спортсменов на соревнования.