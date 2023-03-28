Спорт 28 марта 2023, 18:27 МОК назвал условия для допуска российских спортсменов к ОИ-2024 Бах: решение по участию россиян в Олимпиаде будут принимать спортивные федерации РИА «Новости»

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Решение по допуску российских атлетов к участию в Олимпийских играх будут принимать по спортивному принципу. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания исполкома Международного олимпийского комитета заявил президент организации Томас Бах. Его слова привел ТАСС.

«Решение по допуску будут принимать спортивные федерации, они могут решить, что атлеты должны выступать и найти необходимые механизмы», — сказал он.

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По словам Баха, по инициативе МОК создадут специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта, который примет решения по допуску россиян и белорусов на соревнования. Уточняется, что критерии сделают едиными для всех видов спорта.

Ранее МОК сохранил рекомендации по спортивным ограничениям для России. Нежелательным осталось проведение международных соревнований в РФ и Белоруссии.

Правительственные организации или российских и белорусских чиновников не будут приглашать на международные спортивные мероприятия.