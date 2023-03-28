Мир 28 марта 2023, 21:20 МОК предложил допустить до соревнований не поддерживавших спецоперацию россиян РИА «Новости»

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Международный олимпийский комитет (МОК) предложил спортивным федерациям допустить к соревнованиям россиян, которые не поддержали спецоперацию. Также атлеты смогут участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Об этом президент организации Томас Бах заявил во время пресс-конференции.

МОК рекомендовал международным федерациям создать отдельные комиссии, которые будут заниматься вопросом допуска российских спортсменов на соревнования.

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«К участию в международных соревнованиях могут пригласить только тех индивидуальных спортсменов и вспомогательный персонал, которые не поддерживали конфликт на Украине», — говорится в пресс-релизе.

Ранее президент организации Томас Бах заявил, что решение по допуску российских спортсменов к участию в Олимпийских играх будут принимать по спортивному принципу. По инициативе МОК создадут специальный орган под эгидой федераций летних и зимних видов спорта, который примет решения по допуску россиян и белорусов на соревнования.

Международный олимпийский комитет призвал восстановить в правах спортсменов из России и Белоруссии. Он не исключил, что они смогут участвовать в Олимпиаде-2024.