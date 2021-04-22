МОК нашел замену гимну России на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил музыку русского композитора Петра Чайковского в качестве замены российскому гимну на Олимпиадах в Токио и Пекине. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Первый концерт для фортепиано с оркестром Чайковского станет заменой гимну РФ на Олимпийских играх в столицах Японии и Китая, сообщило РИА «Новости». Поздняков отметил, что процесс согласований с МОК был непростым, но он наконец завершился.

«Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу. С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики», — сказал президент ОКР.

Российские спортсмены будут выступать под флагом ОКР с цветами триколора и в экипировке, легко узнаваемой для болельщиков любой страны даже без каких-либо надписей, отметил Поздняков. А теперь появилась и мелодия, под которую российских олимпийцев будут чествовать на Играх.

ОКР изначально предлагал использовать в качестве гимна песню «Катюша», но Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил это предложение.